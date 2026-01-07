Scritto da un imam nel XIV secolo, un libro estremamente violento, che predica esplicitamente l’uccisione di ebrei, gay e cristiani, è non soltanto in libera vendita sugli scaffali della catena di librerie FNAC e su Amazon, ma rientra anche nei libri che si possono acquistare con il Bonus cultura.

Sugli scaffali delle librerie FNAC e su Amazon

La vicenda sta destando un’ondata di polemiche in Francia, il ministero della Cultura fa sapere che sta “esaminando” la situazione.

“L’omosessualità è peggio dell’omicidio”, “Il Messia ucciderà ebrei e cristiani”: ci sono citazioni come queste in “Peccati e guarigioni”, testo di un imam sunnita del XIV secolo che chiama apertamente alla violenza contro alcune componenti della società.

La Fnac, dopo le prime polemiche, ha eliminato il libro dal suo sito internet, Amazon ne ha sospeso la vendita on line. Il ministero della Cultura “sta esaminando la sospensione dell’offerta” di questo testo nel bonus cultura, ricordando che dalle proposte per il bonus ai giovani sono escluse le opere “provenienti da organizzazione aventi per obiettivo principale un’attività politica o religiosa”.

Il ministero ricorda peraltro che il testo non è stato vietato alla vendita. “Serve una legge che vieti l’islamismo”, ha tuonato il deputato del Rassemblement National (RN), Jean-Phlippe Tanguy, ai microfoni di CNews Europe 1.