Uno studio dell’Università di Linköping mostra che giocare col cane rafforza il legame emotivo più dell’addestramento.

“Oggi molti cani cambiano casa nel corso della loro vita. Con i cani adottati, non si ha il vantaggio di crescere insieme. Questo significa che si perde la cosiddetta finestra di socializzazione nelle prime fasi della vita del cucciolo, importante per la costruzione del legame. E allora il gioco può essere un ottimo modo per costruire una nuova buona relazione anche con cani adulti”, osserva l’etologa Lina Roth dell’Università di Linkoping.

I ricercatori hanno confrontato gioco, addestramento e routine tramite questionari su proprietari di cani.

I risultati mostrano miglioramento del legame solo con più tempo di gioco quotidiano.

“Lanciare semplicemente una pallina non basta”, precisa Lina Roth. “Poiché il nostro obiettivo era studiare l’interazione sociale tra cane e umano, i giochi che abbiamo proposto nello studio includevano, ad esempio, il tira e molla, i giochi di lotta, l’inseguimento, il nascondino, il cucù o il semplice stuzzicare il cane con le dita. Non è necessario continuare a lungo, l’importante è prestare attenzione al comportamento del cane. Bastano pochi minuti ogni tanto per ottenere grandi risultati”.