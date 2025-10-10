Mercoledì l’Ospedale Civile di Venezia ha registrato un evento raro: sei nascite nello stesso giorno, un fenomeno che non si vedeva da oltre dieci anni, con mezza dozzina di fiocchi affissi contemporaneamente alla porta del reparto di Ostetricia e Ginecologia. A invertire, seppur temporaneamente, la tendenza al calo demografico sono stati quattro neonati italiani, un bambino srilankese e una bambina palestinese, tutti figli di famiglie residenti a Venezia e non di turisti. La giornata è iniziata poco dopo la mezzanotte con la nascita di Alma, figlia di genitori palestinesi, peso 3,660 kg. Alle 6:07 è nato Pietro (3,845 kg), seguito sei minuti più tardi da Mattia (3,180 kg). A metà mattina, alle 10:37, è arrivato Daniele (3,350 kg), mentre alle 13:39 è nato Aurelio Giulio (3,180 kg). La maratona di nascite si è conclusa con Dion Fernando, figlio di genitori dello Sri Lanka, peso 3,140 kg. Questo straordinario susseguirsi di parti ha fatto registrare un aumento delle nascite nel centro storico veneziano rispetto allo scorso anno: il 7 ottobre 2024 il registro contava 211 bambini, mentre nello stesso giorno del 2025 il totale è salito a 214, segnando un piccolo ma significativo sorpasso demografico.