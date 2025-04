Abbandona il cane perché la fidanzata non lo vuole. Dopo cinque anni insieme, Gino, un Beagle di 5 anni, è stato accolto dal rifugio Villaggio 4 Zampe a Cermenate (Como), dove è stato portato dal suo padrone. Quest’ultimo ha deciso di andare a convivere con la sua compagna, che non accetta un animale in casa. “O me, o lui”, è stata la condizione.

Al di là della polemica sul gesto compiuto dal suo ex proprietario. Gino cerca una nuova casa. Chi fosse interessato può contattare il rifugio, scrivendo via WhatsApp a Elena al 333.9030095. Al momento, si valutano adozioni a Como e provincia o limitrofe.