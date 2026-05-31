Nelle acque delle Galápagos è stata scoperta una nuova specie: si tratta di un piccolo polpo blu, un cefalopode battezzato Microeledone galapagensis, che vive a quasi 1.800 metri di profondità. Ad annunciarne la scoperta è stato un team di ricercatori coordinato dal Field Museum di Chicago che, sebbene abbia incontrato il polpo blu già nel 2015, ne ha descritto per la prima volta le caratteristiche solamente ora in un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Zootaxa. I risultati della ricerca hanno confermato che si tratta di una specie mai descritta prima.