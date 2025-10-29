Erano entrati in Italia da solo un’ora. Poi, a Dubino, in Valtellina, la loro migrazione è finita sotto i colpi di un fucile. Due ibis eremita, specie in pericolo d’estinzione, sono stati abbattuti da un bracconiere che, dopo un’accurata indagine dei Carabinieri forestali, è stato denunciato e arrestato per uccisione di animali, furto venatorio e detenzione abusiva di armi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati fucili, munizioni e dispositivi informatici.

I due esemplari, Zoppo e Zaz, facevano parte del progetto europeo Life Northern Bald Ibis, impegnato nel salvataggio e nella reintroduzione della specie in Europa. Il progetto è coordinato dal Waldrappteam Conservation & Research, gruppo austriaco di scienziati e naturalisti che da anni guida le migrazioni artificiali degli ibis con ultraleggeri, per insegnare agli uccelli le rotte naturali che avevano dimenticato.

Le reazioni

“Questo atto brutale non solo ha privato il progetto di uno dei suoi esemplari fondatori – ha dichiarato Roberta Pieroni del Waldrappteam – ma ha anche profondamente scosso la comunità internazionale”. Anche il direttore del team, Johannes Fritz, ha espresso dolore e rabbia: “L’uccisione di due esemplari a meno di un’ora dal loro arrivo in Italia è un promemoria doloroso della minaccia che il bracconaggio rappresenta per la biodiversità”.

Durissimo il commento dell’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali): “Chi uccide un ibis eremita non uccide solo un uccello: cancella anni di lavoro scientifico e vanifica progetti europei”, ha detto la presidente Carla Rocchi, annunciando la costituzione di parte civile nel processo. Anche la Lndc (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) Animal Protection ha condannato il gesto. “In questo caso siamo davanti a un cacciatore regolare che ha scelto di diventare bracconiere. È ora di dire basta all’impunità”, ha affermato la presidente Piera Rosati.