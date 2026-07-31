Avrebbe abusato sessualmente di una donna di quarant’anni, disabile, ospite di una struttura residenziale con assistenza nel Riminese. Per questo, un operatore socio sanitario di 46 anni è stato arrestato dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Rimini. L’uomo è stato indagato in seguito alla denuncia della donna, presentata lo scorso 11 luglio. In base a quanto ricostruito, nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, la 40enne si sarebbe confidata in lacrime con una operatrice della struttura.

La consulenza tecnica psichiatrica disposta dalla Procura “ha accertato che la peculiare condizione clinica della persona offesa non ha impedito alla stessa di offrire una ricostruzione attendibile in ordine all’accaduto”, scrive il gip Alessandro Capodimonte, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita oggi. Stando al racconto della donna, l’operatore socio sanitario si sarebbe introdotto, lo scorso 29 maggio, nella sua stanza per le cure di igiene quotidiana e approfittando dell’impossibilità della vittima di resistergli avrebbe abusato di lei. La donna, in lacrime, pare abbia raccontato tutto ad un’altra operatrice sanitaria la quale poi avrebbe dato l’allarme. La 40enne è stata quindi visitata in ospedale. Sia le successive visite mediche che le indagini dei carabinieri avrebbero appurato quanto raccontato dalla 40enne, ascoltata dal giudice in audizione protetta.