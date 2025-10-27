Un uomo di 32 anni è stato accoltellato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, mentre era seduto su una panchina del centro. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il presunto responsabile sarebbe l’ex compagno della fidanzata della vittima, un cittadino ucraino. L’uomo, dopo aver colpito il 32enne con una decina di fendenti al collo e all’addome, si sarebbe dato alla fuga a bordo della propria auto. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno trovato il ferito riverso in una pozza di sangue: è stata necessaria una trasfusione immediata prima del trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Lì il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova ora in condizioni critiche, in pericolo di vita.

La fuga e la morte del presunto aggressore

Dopo l’accoltellamento, l’ex compagno della donna si è allontanato rapidamente da Fiorenzuola, facendo perdere le proprie tracce. Secondo le prime indagini, avrebbe poi raggiunto una zona isolata nei pressi di Lusurasco, lungo la strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castell’Arquato. Lì avrebbe deciso di togliersi la vita, dando fuoco alla propria vettura. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno rinvenuto all’interno dell’auto un corpo carbonizzato, che si ritiene appartenere al presunto aggressore. Saranno necessarie analisi e autopsia per confermare l’identità della vittima e chiarire le ultime ore della sua fuga.

Le indagini e il mistero sull’identità

Gli inquirenti propendono per un movente passionale. La pista della gelosia è considerata la più probabile, dato che il presunto aggressore era l’ex compagno della fidanzata dell’uomo accoltellato. La donna, anche lei originaria dell’Est Europa, sarebbe arrivata sul luogo dell’aggressione poco dopo l’attacco, trovando il 32enne gravemente ferito. Intanto, emergono dettagli controversi sull’identità della vittima: l’uomo avrebbe raccontato di essere un pilota dell’Aeronautica militare, residente a Como ma in servizio in una base del Veneto. Tuttavia, le verifiche dei carabinieri e dell’Aeronautica hanno smentito tale affiliazione, precisando che il 32enne “non è un pilota del corpo militare”. Restano ignoti i motivi di questa falsa dichiarazione, mentre la Procura continua a indagare per chiarire ogni aspetto del caso.