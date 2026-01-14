Ha accoltellato la moglie al petto davanti al loro bambino di due anni. Poi, con gli abiti ancora sporchi di sangue, si è recato dai carabinieri e ha confessato l’aggressione. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio nella casa della coppia a Muggió, in Brianza. La donna, 31 anni, è ancora in prognosi riservata, mentre il marito 43enne è stato arrestato e portato in carcere.

Operata per lesioni interne, la più grave a un polmone, la vittima è ora stabile e monitorata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Gerardo di Monza. I militari, coordinati dalla Procura di Monza, stanno ricostruendo le fasi della lite durante la quale l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro la moglie, colpendola più volte al petto. Nelle prossime ore saranno sentiti i familiari e gli amici della coppia, i quali per primi hanno telefonato al 112 dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla 31enne.