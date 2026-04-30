I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto del commercio di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale, condotta anche attraverso il monitoraggio delle piattaforme social, hanno individuato su TikTok un profilo utilizzato per la vendita online di articoli recanti marchi di prestigio italiani e internazionali, risultati però falsificati e offerti a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

Le indagini delle Fiamme Gialle del II Gruppo hanno permesso di risalire ai gestori dell’account e di localizzare un magazzino ricavato all’interno di un cortile nella zona di San Cristoforo, nel centro storico di Catania. L’immobile veniva impiegato come base operativa per l’organizzazione di veri e propri “mercatini telematici” in diretta streaming, durante i quali veniva mostrata la merce disponibile e raccolte le ordinazioni dei clienti collegati online.

L’intervento dei militari è scattato proprio mentre era in corso una diretta social. All’interno del locale è stata scoperta una vera e propria “boutique del falso”, con scaffali e scatolame contenenti oltre 1.200 articoli tra borse, abbigliamento, calzature e accessori di vario tipo, tutti recanti marchi contraffatti di noti brand del lusso, della moda casual e dello sport.

Tutta la merce è stata posta sotto sequestro. I due soggetti coinvolti, per i quali resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i reati contestati. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla filiera di approvvigionamento.