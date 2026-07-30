Un uomo di 44 anni è stato accoltellato dalla sua ex compagna, una donna di 35 anni, ieri sera al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. L’aggressione è avvenuta a Driolassa di Rivignano Tehor (Udine). L’uomo verserebbe in gravi condizioni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Udine, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione. La donna è stata arrestata per il reato di tentato omicidio. Il 44enne è stato portato in ospedale in codice rosso ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.