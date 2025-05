Per tre anni ha convissuto con una cicatrice sul volto, un segno indelebile di un episodio traumatico che le aveva cambiato la vita. Aveva 28 anni quando, in seguito a una banale lite in un bar di Montanaro, piccolo comune del torinese, venne colpita al viso da un bicchiere scagliato da un uomo di 71 anni. L’aggressione avvenne nel 2022 e le causò uno sfregio permanente. Secondo la procura, tra i due non c’erano rapporti sentimentali o familiari: il procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti, ha parlato di una “conflittualità accidentale”, escludendo l’applicabilità del Codice Rosso. Il fascicolo aperto allora per lesioni personali è ancora in fase istruttoria, ma per la donna la ferita non si è mai davvero chiusa, né fisicamente né psicologicamente.

L’incontro, il coltello e l’arresto

Nei mesi successivi all’aggressione, la donna ha cercato un percorso di sostegno, rivolgendosi anche a un centro antiviolenza. Ma il dolore e il rancore sono rimasti. Alcune sere fa, vedendo nuovamente l’uomo che le aveva causato quella cicatrice, qualcosa si è spezzato. Armata di coltello, si è presentata sotto casa dell’uomo, lo ha affrontato e ferito lievemente al volto. Le urla dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito chiamato i carabinieri. L’uomo è stato medicato: le sue ferite guariranno in 15 giorni. Lei, invece, è stata arrestata e trasferita nel carcere di Ivrea. Ora è indagata per tentato omicidio.