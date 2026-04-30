Un ragazzo di 30 anni che, secondo i media locali, sarebbe originario di Napoli è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza in Spagna. Il consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso. L’accoltellamento, secondo il Periodico de Ibiza, è avvenuto ieri intorno alle 16,30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nelle vicinanze del bar dell’Associazione residenti di Platja d’en Bossa.

Italiano morto ad Ibiza, scartata l’ipotesi di una rapina

L’ipotesi iniziale suggeriva che l’aggressione fosse il risultato di un tentativo di rapina. Poco dopo, questa teoria è stata scartata. Ora sembra che l’attacco sia stato una resa dei conti. L’ente sanitario Samu061 ha riferito che la vittima è stata accoltellata all’altezza dell’emitorace sinistro. L’uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio: “Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto”.