Un uomo di circa 40 anni, residente a Novara, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato una vicina nel cortile di un’abitazione. La vittima, una donna di 62 anni da compiere, è stata colpita al petto con un’arma da taglio: soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale Maggiore della città. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.45 di questa mattina. Le urla della donna hanno allertato alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante, che hanno intercettato l’uomo in strada ancora armato di coltello e lo hanno prontamente disarmato e bloccato. Dal cortile privato, la donna ha indicato agli agenti il suo aggressore. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe agito in modo del tutto casuale, senza conoscere la vittima, probabilmente a causa di un disagio psicologico. La polizia sta ora raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione l’accaduto.