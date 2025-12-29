Una donna è stata accoltellata e il suo cane è stato ucciso durante una rapina ai piedi di Signal Hill, a Città del Capo, in Sudafrica. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’incidente è avvenuto intorno alle 17:00 di venerdì 26 dicembre, su un sentiero vicino alle grandi rocce sopra la zona di Noon Gun.

Il portavoce della polizia, il Capitano FC van Wyk, ha dichiarato che la donna stava portando a spasso il cane quando è stata avvicinata da un uomo sconosciuto con una felpa verde e armato di coltello. “Le ha chiesto il cellulare e ha iniziato a pugnalarla. Il cane ha morso il sospettato ed è stato a sua volta accoltellato”, ha detto van Wyk. Il sospettato è fuggito via con l’iPhone Apple della donna. Quanto all’animale, è morto per le ferite riportate, mentre la donna ha riportato una ferita da arma da taglio al braccio sinistro.