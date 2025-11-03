Una persona dai capelli bianchi, con scarpe da ginnastica nere, uno zaino e un sacchetto della spesa: è questa la descrizione dell’uomo, dall’apparente età di cinquant’anni, che avrebbe accoltellato alla schiena senza motivo, la 43enne che questa mattina stava andando al lavoro in piazza Gae Aulenti a Milano.

La 43enne stava andando al lavoro in piazza Gae Aulenti

Da una prima ricostruzione l’uomo era fermo nella via che divide due edifici e, quando la donna è arrivata, l’ha colpita alla schiena.

Una coltellata dal basso verso l’alto, con la mano sinistra, un colpo tanto violento da far fare un balzo alla 43enne Anna Laura Valsecchi. Dura pochi istanti l’aggressione alla donna ferita questa mattina in piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano.

Il filmato delle telecamere di sicurezza, diffuso dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano, riprende l’aggressore avvicinarsi alle spalle della vittima e colpirla dopo aver passato dalla mano sinistra, quella con cui brandisce il coltello, alla destra un sacchetto giallo fosforescente.

La donna, sorpresa, prova a toccarsi la schiena, dove l’arma è rimasta conficcata, mentre l’uomo si allontana con passo normale. Diffuse dall’Arma, su autorizzazione della Procura di Milano che indaga per tentato omicidio, anche le foto dell’uomo, un cinquantenne, capelli corti e bianchi, vestito in modo sportivo, con un paio di scarpe da ginnastica nere, come i pantaloni e la giacca, che ha anche del verde scuro.