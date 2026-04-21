Acido su alcuni sedili di un autobus extraurbano tra Chioggia e Venezia. Tutto si è verificato nei giorni scorsi a bordo di una corriera della linea 80 gestita da Arriva Veneto, partita da Chioggia e diretta a Venezia.

Secondo le prime ricostruzioni, tra i passeggeri c’era una studentessa dell’università Ca’ Foscari che, dopo essersi seduta su un posto libero senza accorgersi che il sedile fosse bagnato, è entrata in contatto con una sostanza corrosiva presente sul tessuto. La giovane avrebbe riportato ustioni, con il tessuto dei pantaloni che si sarebbe addirittura lacerato, ed è stata costretta a chiedere aiuto e a ricorrere alle cure ospedaliere.

Stando alle informazioni disponibili, anche altri due passeggeri sarebbero rimasti ustionati dopo essersi seduti sullo stesso sedile. Gli investigatori stanno cercando di determinare la natura del liquido e le eventuali responsabilità.

Sul caso è intervenuta l’assessora ai Trasporti di Chioggia, Cristina Boscolo Zemelo: “Desidero fornire alcuni chiarimenti a nome dell’amministrazione comunale e di Arriva Veneto. Dalle verifiche effettuate […] risulta che il mezzo interessato non sia stato posto sotto sequestro”.

“Gli accertamenti […] sono tuttora in corso”, ha aggiunto, precisando che “le persone coinvolte hanno riportato irritazioni compatibili con il contatto con una sostanza potenzialmente corrosiva”. Comune e azienda ribadiscono che “si tratta di mezzi costantemente monitorati”.