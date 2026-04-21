Veleno per topi è stato trovato in un vasetto di omogeneizzato HiPP, costringendo la ditta a ritirare il prodotto da oltre 1.000 supermercati Spar (che includono Eurospar, Interspar e Maximarkt) in Austria per timori legati alla sicurezza alimentare.

Ritirati i vasetti in oltre mille supermercati

Lo riporta il Guardian citando la polizia del Burgenland, in Austria. Le autorità ritengono che la manomissione sia avvenuta in vasetti da 190 grammi di omogeneizzato a base di carote e patate per bambini di 5 mesi.

Secondo il sito dell’Ap, sono risultati positivi anche alcuni campioni prelevati in Slovacchia e Repubblica Ceca, dove i rivenditori hanno già ritirato dal mercato tutti i vasetti di omogeneizzati del marchio.

“Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto di prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato HiPP in un comunicato.

“Il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità”. La polizia del Burgenland ha affermato che i prodotti sospetti presentano probabilmente un’etichetta bianca con un cerchio rosso sul fondo del vasetto.

Altri segnali di allarme includono un coperchio danneggiato o aperto e un odore insolito o di deterioramento. Inoltre, potrebbe non esserci il classico rumore di “pop” all’apertura del vasetto. Il consumo del contenuto dei vasetti potrebbe essere letale, ha affermato HiPP.