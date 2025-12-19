Prima ha adottato una cagnetta che potesse tenergli compagnia, poi però invece di accoglierla con il dovuto affetto, l’ha sottoposta a maltrattamenti, tra percosse e punizioni. Per questo un noto professionista residente in provincia di Pescara è stato condannato dal tribunale della città abruzzese a 5 mesi di reclusione per il reato di maltrattamento. Come si legge su Il Pescara, il caso è emerso grazie all’intervento delle guardie volontarie del Wwf, dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

La vicenda era a conoscenza dei volontari grazie a una segnalazione da parte dei vicini di casa, preoccupati per i continui lamenti dell’animale. La cucciola era stata trovata visibilmente traumatizzata, quindi sequestrata grazie a un decreto di perquisizione emesso in pochissime ore dalla Procura di Pescara e all’intervento sul posto dei carabinieri del gruppo forestale e delle guardie Wwf. Poi era stata affidata alle cure di una veterinaria, che aveva riscontrato sull’animale la presenza di lesioni fisiche e di un evidente stato di stress. Di qui la condanna per il reato di maltrattamento.