Avevano deciso di affittare un piccolo appezzamento di terreno quasi per disperazione, spinti dalla speranza di riuscire a migliorare una vita segnata da difficoltà economiche. Satish Khatik e Sajid Mohammed, 24 e 23 anni, amici d’infanzia, non immaginavano certo che quel gesto avrebbe portato a una svolta così rapida e sorprendente. Nel terreno situato nella zona di Panna, nel cuore dell’India centrale, i due ragazzi hanno notato qualcosa di insolito: una pietra dalla lucentezza anomala che spiccava tra terra e sassi. Quell’area è nota per l’estrazione di diamanti, ma imbattersi in una gemma di valore nel proprio lotto è un evento rarissimo, capace di cambiare il destino di un’intera famiglia.

La “strana” pietra luccicante

Portata la pietra in città per una valutazione ufficiale, lo stupore è stato enorme: si trattava di un diamante da 15,34 carati, con un valore stimato tra i 5 e i 6 milioni di rupie, pari a circa 45-55mila euro. La gemma verrà messa all’asta e il prezzo finale dipenderà dall’andamento del dollaro e dai parametri del Rapaport Report, uno dei principali riferimenti internazionali per la valutazione dei diamanti. Per Satish e Sajid, che prima lavoravano rispettivamente in una macelleria e in un negozio di frutta, la scoperta rappresenta una possibilità concreta di riscatto. “È un sogno che si avvera – hanno spiegato alla Bbc e alla Ndtv -. Ora possiamo far sposare le nostre sorelle”.

#Watch | Two friends — 24-year-old Satish Khatik and 23-year-old Sajid Mohammad — recently leased a mine in the diamond-rich soil of Madhya Pradesh’s Panna, hoping to discover a gem that would help them overcome their financial crisis and arrange funds for their sisters’… pic.twitter.com/4ORl18s7H5 — NDTV (@ndtv) December 10, 2025

Il contesto di Panna e una fortuna rara

I due giovani provengono da famiglie povere e sono i figli più piccoli. Da generazioni, nel distretto di Panna, molte famiglie tentano la fortuna scavando alla ricerca di diamanti, una pratica diffusa in una delle zone meno sviluppate dell’India, segnata da povertà, scarsità d’acqua e disoccupazione. Le miniere sono in gran parte gestite dal governo, che affitta piccoli lotti di terreno ai residenti locali a costi simbolici.

Secondo Ravi Patel, responsabile minerario del distretto, la loro scoperta è eccezionale: “Avevano affittato il terreno il 19 novembre e nel giro di poche settimane hanno trovato un diamante di qualità gemma”. In attesa dell’asta, i due restano prudenti: “Non pensiamo ancora a comprare terreni, espandere le nostre attività o trasferirci in una grande città. Per ora, la priorità è il matrimonio delle nostre sorelle”.