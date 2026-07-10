Incidente in mare a circa sei miglia dalla costa dell’isola di Filicudi: un catamarano con cinque turisti a bordo, tra cui un ragazzo, si è scontrato con il peschereccio San Nicola, della marineria di Lipari.

A sei miglia dalla costa dell’isola di Filicudi

Nell’impatto il peschereccio è semi-affondato, mentre il catamarano ha riportato lievi danni. I primi soccorsi sono stati prestati da altri pescatori eoliani, presenti nella zona, che dopo aver verificato le condizioni degli equipaggi si sono adoperati per il recupero degli attrezzi da pesca finiti in mare e per le prime operazioni di messa in sicurezza del peschereccio.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia costiera e dei Carabinieri, che hanno preso a bordo tutte le persone coinvolte, in evidente stato di choc.

Solo un componente dell’equipaggio del catamarano è stato trasferito all’ospedale di Lipari per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.