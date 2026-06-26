Va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato Genti Berisha, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km/h, dopo che il giovane non si era fermato all’alt. La gip Giulia Masci, dopo l’interrogatorio, ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. La pm ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari dopo che l’uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa e il gip non può andare oltre la richiesta del pm sulle misure cautelari.

La madre e la sorella del 26enne sono arrivate appositamente dall’Albania per stare in casa con il giovane sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lui ha anche ammesso le sue responsabilità nell’interrogatorio. Da qui la decisione della pm Francesca Crupi, nell’udienza a San Vittore, di modificare la originaria istanza di custodia in carcere con i domiciliari, ma con l’uso del dispositivo elettronico di controllo. E la giudice di conseguenza ha disposto questa misura cautelare, riqualificando l’accusa di omicidio stradale in morte come conseguenza di altro reato e mantenendo l’altra imputazione di fuga pericolosa.

Il giovane ha ribadito, in sostanza, la versione già resa nell’interrogatorio davanti alla pm di tre giorni fa. Si è assunto, ha spiegato il difensore Fabrizio Cardinali, “la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo”, si è detto “dispiaciuto, veramente emotivamente provato” e ha chiesto ancora “scusa”. Si è reso conto che “se avesse ragionato, non sarebbe andato via e non si è accorto che l’agente era caduto”.

I domiciliari scatteranno non appena sarà reperito il braccialetto elettronico. La gip ha messo in evidenza nell’ordinanza tutte e tre le esigenze cautelari, ossia i pericoli di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione del reato.