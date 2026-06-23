Tragedia nella tarda serata di ieri a Milano, dove Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di 35 anni, ha perso la vita durante l’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. Il conducente del veicolo è riuscito a fuggire e sono ora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rintracciare il responsabile.

Le prime notizie

L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 nella zona di Ponte Lambro, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile avrebbe ignorato l’alt imposto dagli agenti e si sarebbe allontanata. Imprezzabile si sarebbe quindi lanciato all’inseguimento a bordo della moto di servizio, perdendone però il controllo durante la corsa e cadendo violentemente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 35enne era molto legato alla sua professione e sui social raccontava spesso con orgoglio il proprio impegno nella Polizia locale. Solo poche settimane fa, il 23 maggio, aveva pubblicato una fotografia in sella alla moto di servizio accompagnata da parole che oggi assumono un significato ancora più intenso: «Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso».

Nello stesso messaggio aggiungeva: «Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli». Sui suoi profili social sono comparsi decine di messaggi di cordoglio. «Ci hai messo il cuore in questo sogno… non ci credo, ma che cosa diavolo è successo», scrive un amico, incredulo per la sua scomparsa.