La polizia locale l’ha trovata con il volto tumefatto e altri segni di violenza mentre si trovava nella sua abitazione a Genova. Autore delle aggressioni il marito della donna, 47 anni, arrestato per i reati di lesioni e maltrattamenti. Gli agenti, dopo aver allertato tempestivamente il 118, hanno ascoltato il racconto della vittima, che ha riferito di essere stata aggredita in maniera violenta dal coniuge, in casa, dove alloggia insieme ai figli. Subito sono scattati i controlli e nell’abitazione sono state trovate tracce di sangue su pareti e mobilio. Il personale del Nucleo Fasce Deboli è stato immediatamente coinvolto per la presa in carico del caso.

Le violenze reiterate nel tempo

La donna è stata trasportata per le cure del caso in ospedale, dove ha riferito agli agenti anni di episodi di aggressioni, vessazioni e insulti che l’hanno spinta spesso a trattenersi fuori casa pur di non incontrare il marito. Comportamenti violenti reiterati nel tempo, dunque, e che sono sfociati in un litigio per futili motivi durante il quale l’uomo ha colpito con pugni, schiaffi, calci e testate la vittima. Attualmente la donna è ancora sottoposta a cure mediche e per lei scatterà la messa in protezione da parte dei servizi sociali, come richiesto anche da lei, per evitare di fare ritorno a casa. La protezione coinvolgerà anche le figlie minorenni.