Un giovane di 21 anni, ritenuto vicino alla comunità ebraica, è stato fermato per il ferimento di un uomo e una donna, entrambi appartenenti all’Anpi, avvenuto il 25 aprile a Roma. L’indagine è coordinata dai pm dell’antiterrorismo della Capitale.

I magistrati, guidati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano al 21enne il reato di tentato omicidio, oltre alla detenzione di armi. Il ragazzo sarebbe stato identificato grazie alla targa dello scooter dal quale avrebbe sparato utilizzando una pistola soft air.