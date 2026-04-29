In occasione dell’incontro alla Casa Bianca con Re Carlo e la Regina Camilla, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato un aneddoto che ha spiazzato tutti i presenti, tra sorrisi e imbarazzo. “Ogni volta che la Regina partecipava a una cerimonia, mia madre era incollata alla televisione e diceva ‘Guarda Donald, guarda quanto è bello'”, ha raccontato Trump. “Amava davvero la famiglia… ma ricordo anche molto chiaramente che diceva: ‘Carlo… è così carino… mia madre aveva una cotta per Carlo. Ci credete?”. Le parole del presidente hanno scatenato le risate della platea di ospiti, mentre Carlo ha reagito con un sorriso tra imbarazzo e perplessità.