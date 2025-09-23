Genio in erba, bambino prodigio, superdotato a livello cognitivo… Bisogna andarci piano, sono termini impegnativi, possono generare aspettative troppo elevate. Non sembra il caso appropriato per descrivere la precocità intellettiva di Aiden Wilkins, un bimbo di Collegeville, in Pennsylvania, Usa.

Aiden Wilkins, un bimbo di Collegeville, in Pennsylvania

Tenendo conto che mentre i suoi coetanei frequentano l’equivalente della scuola elementare, Aiden per tre giorni a settimana frequenta il college insieme a ragazzi di 20 anni, il resto della settimana al secondo anno di liceo.

A 9 anni ha le idee chiare (a sei superava i test per ragazzi dotati del liceo): da grande, praticamente adesso, vuole fare il medico. Lo ha detto anche alla Nbc.

“Il motivo per cui voglio diventare un neurochirurgo pediatrico è principalmente perché mi piace aiutare i bambini della mia età. È triste vedere bambini della mia età con disabilità neurologiche, quindi voglio aiutarli. Quello che voglio davvero che la gente sappia è che, seguendo la mia storia, tutto quello che bisogna fare è impegnarsi per ottenere ciò che si desidera”.

Sembra che il più giovani a laurearsi medico sia stato un certo Balamurali Ambati: secondo il Guinness dei primatisi è laureato alla Mount Sinai School of Medicine a New York nel 1995 all’età di 17 anni e 294 giorni. Praticamente un vecchio, rispetto al nostro Aiden, uno che le tappe le brucia sul serio.