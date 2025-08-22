Due alpinisti tedeschi sono stati tratti in salvo questa mattina dal Soccorso alpino valdostano, dopo aver trascorso la notte a 4.000 metri di quota sul Gemello del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa. I due erano rimasti bloccati ieri durante la discesa a causa di un guasto tecnico: la corda si era incastrata, impedendo loro di proseguire. Le condizioni meteo avverse avevano reso impossibile il recupero in elicottero, mentre un tentativo di avvicinamento a piedi era stato interrotto per l’elevato rischio di valanghe. Gli alpinisti hanno quindi seguito le indicazioni dell’operatore della centrale unica di soccorso, che aveva suggerito loro di trovare riparo e attendere il miglioramento del tempo. All’alba, con il ritorno del sereno, l’elicottero è riuscito a raggiungerli e a trasportarli a valle. Condotti all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni di salute risultano nel complesso buone.