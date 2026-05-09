Il ministero della Salute italiano ha attivato le misure di emergenza dopo le segnalazioni legate a un focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave da crociera MV Hondius. In una nota ufficiale viene spiegato che sono state avviate immediatamente le procedure di valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria: “ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali”. L’allerta è scattata dopo il coinvolgimento di una passeggera deceduta in Sudafrica, che aveva viaggiato su un volo KLM con scalo europeo.

I contatti in Italia e il tracciamento dei passeggeri

Le autorità sanitarie hanno identificato quattro persone arrivate in Italia sul volo KLM Johannesburg–Paesi Bassi con coincidenza per Roma. Il ministero precisa: “In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi, in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata in Sudafrica e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti e sono state trasmesse le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela”. Nel frattempo, anche in Spagna si intensificano le attività di tracciamento dei contatti.

Il caso europeo e i nuovi contagiati

In Catalogna è stata individuata una donna che aveva viaggiato a contatto con la passeggera olandese infetta. Le autorità spiegano che inizialmente non era stata rintracciata perché aveva cambiato posto sull’aereo. La donna è ora in quarantena ospedaliera, pur non presentando sintomi. Un altro caso riguarda una passeggera di Alicante, ricoverata con sintomi compatibili con il virus dopo lo stesso volo. Le autorità hanno inoltre localizzato una cittadina sudafricana che aveva avuto un contatto breve con la persona infetta e che successivamente ha soggiornato a Barcellona senza sviluppare sintomi.

Il quadro epidemiologico resta sotto stretta osservazione, mentre la nave MV Hondius prosegue la sua rotta verso le Canarie, dove è previsto l’arrivo e l’evacuazione dei passeggeri nel quadro del piano di emergenza internazionale.