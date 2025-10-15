È allarme influenza in Giappone. Le autorità sanitarie hanno confermato che nel Paese è in corso una vera e propria epidemia, con oltre 6.000 persone infette e un numero di casi giudicato insolito per questo periodo dell’anno. Al 10 ottobre, infatti, i contagi segnalati erano 6.013, un livello che secondo le autorità rientra già nei parametri epidemici, sebbene normalmente i focolai influenzali in Giappone si verifichino solo a fine novembre.

L’epidemia ha costretto più di 100 scuole alla chiusura temporanea, poiché quasi la metà delle 287 persone ricoverate a settembre erano bambini di età pari o inferiore a 14 anni. L’ondata anticipata sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario e ha spinto il governo giapponese a rafforzare la campagna vaccinale, in vista di un inverno che si preannuncia complesso.

Il ceppo H3N2 e le cause della diffusione

Secondo gli esperti, i focolai giapponesi sono collegati al ceppo H3N2 del virus dell’influenza A, lo stesso che ha causato un’impennata di contagi in Australia e Nuova Zelanda negli ultimi mesi.

Come spiega Vinod Balasubramaniam, virologo molecolare della Monash University Malaysia, “quest’anno l’aumento dei casi è iniziato cinque settimane prima del solito”, segnalando una tendenza fuori scala rispetto alle stagioni precedenti.

Anche Ian Barr, vicedirettore del Centro Collaborativo per la Ricerca sull’Influenza dell’Oms a Melbourne, ha confermato che “il Giappone ha avuto in passato inizi anticipati della stagione influenzale, ma mai così presto”. Secondo l’esperto, casi isolati a ottobre sono normali, ma “non con numeri già da epidemia”.

Viaggi, clima e scarsa immunità alla base dell’impennata

Le cause dell’anticipo influenzale sono molteplici. Gli esperti indicano l’aumento dei viaggi internazionali, che ha favorito la rapida circolazione dei virus, ma anche il cambiamento climatico e la scarsa esposizione al virus negli anni della pandemia, che ha indebolito la risposta immunitaria di anziani e bambini.

Non solo il Giappone: anche Malesia, Australia e Nuova Zelanda stanno registrando stagioni influenzali precoci, dominate dal ceppo H3N2. In Malesia, oltre 6.000 studenti sono risultati contagiati e diverse scuole hanno chiuso temporaneamente.