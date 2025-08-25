In Spagna si assiste a una preoccupante escalation nella lotta al terrorismo jihadista. Nei primi otto mesi dell’anno, 95 persone sono state arrestate per presunti legami con il terrorismo, tra cui otto minorenni, segno di un fenomeno di radicalizzazione sempre più precoce. Secondo gli esperti, gran parte dei casi riguarda ragazzi che vengono radicalizzati online, spesso attraverso contenuti estremisti diffusi sui social network, un trend accentuato dalla pandemia che ha portato gli adolescenti a trascorrere più tempo sul web.

La maggior parte dei detenuti, 84 persone, è stata arrestata in territorio spagnolo in una cinquantina di operazioni condotte dall’inizio dell’anno. Un terzo di questi fermi si è concentrato in Catalogna, mentre il resto degli arrestati è stato fermato all’estero grazie alla cooperazione tra le polizie spagnole e quelle di altri Paesi. L’aumento dei giovani coinvolti rende la questione particolarmente delicata, poiché indica un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti e richiede strategie mirate da parte dell’intelligence e delle forze antiterrorismo.

Operazioni mirate e coinvolgimento femminile

Le operazioni hanno interessato 12 delle 17 comunità autonome della Spagna e la città autonoma di Melilla, in Marocco, sottolineando l’ampiezza geografica del fenomeno. Tra gli arrestati figurano anche quattro donne, di cui due sorelle fermate a Madrid per aver gestito un vero e proprio centro di indottrinamento jihadista online, rivolto principalmente a reclutare e radicalizzare altre donne musulmane.

Gli arrestati sono principalmente di nazionalità spagnola e marocchina, riflettendo le diverse radici culturali e sociali del fenomeno sul territorio iberico. Le autorità continuano a monitorare con attenzione la situazione, puntando su operazioni preventive e collaborazione internazionale, per fermare la diffusione dell’ideologia estremista soprattutto tra i più giovani, e limitare così i rischi legati alla radicalizzazione digitale e alla formazione di nuove cellule terroristiche.