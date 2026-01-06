Celebrare i bei tempi andati è sempre sospetto (non lo erano) e anche patetico: capita talvolta, tuttavia, di guardarsi intorno e però non riconoscere più il paesaggio, specie quello degli affetti e delle abitudini che credevamo inattaccabili dal tempo che pasa.

La strana richiesta virale su TikTok

Deve esserselo chiesto una madre inglese a proposito di un invito a un compleanno e di una pizza. Stupore e leggero sgomento li ha affidati a una lettera inviata al podcast comico 40ish. Come si dice in questi casi, lo scalpore è diventato virale su TikTok.

E in effetti: una settimana dopo il grazioso invito al figlio di 5 anni per una festa di compleanno di un compagnuccio, è arrivata la meno gentile e insolita richiesta di deposito di 5 euro per il trancio di pizza da consumare nella suddetta festicciola.

Di più: se pargolo portatore di particolari esigenze/allergie/idiosincrasie alimentari, aggiungere corrispettivo in sterline. La madre stupefatta ha letto più volte il messaggio, sicura di non aver capito bene. S’è dovuta infine rassegnare al fatto che non ci sono più le festicciole di una volta.

Qualche pizzetta, un paio di coca cole e fanta, una limonata… Non è che poi ti mando il conto. Evidentemente non usa più, s’è detta la povera mamma, finendo per darsi anche la colpa per essere un po’ fuori dal tempo perché madre tardiva, coi suoi attuali 40 anni magari ha perso un po’ di sintonia con lo spirito dei tempi. E che spirito prosaico, e che tempi cheap (manco 5 sterline, come si dice in inglese…).