Almè, 5mila anime e 150 telecamere: una ogni 28 abitanti, record italiano di video-sorveglianza
Se 150 telecamere in un paese di 5.460 abitanti vi sembran poche, allora date ragione al sindaco di Almè, borgo alle porte di Bergamo che introduce alla Val Brembana.
Almè, alle porte di Bergamo
Almè vanta il record italiano quanto a numero di telecamere per abitante (una ogni 28) e il sindaco Massimo Bandera ne va fiero. In dieci anni ha triplicato il numero di dispositivi.
“C’è chi pensa che le telecamere non diano i risultati che si aspetta, ma oggi il cittadino dà la priorità alla sicurezza. Da questo punto di vista credo che Almè sia un bel laboratorio”, ha dichiarato al Corriere della Sera.
Quindi, telecamere a prescindere, sembra di capire. La sicurezza, soprattutto. La privacy, quella per qualcuno appartiene già a un’altra era, discorsi ormai anacronistici. Il sindaco vuole arrivare a 200 telecamere. Forse gli piacciono le cifre tonde.