Negli ultimi anni le fibre alimentari sono diventate uno degli argomenti più discussi quando si parla di salute cardiovascolare. Medici, nutrizionisti e società scientifiche continuano a sottolineare quanto siano importanti per il benessere dell’intestino, il controllo della glicemia e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ma c’è una domanda che molte persone continuano a farsi: mangiare più fibre può davvero abbassare il colesterolo?

La risposta, secondo la ricerca scientifica, è sì. Tuttavia, non tutte le fibre hanno lo stesso effetto e, soprattutto, non basta aggiungere un singolo alimento alla dieta per ottenere risultati significativi. A fare la differenza è un’alimentazione ricca di vegetali, cereali integrali, legumi e frutta, mantenuta con costanza nel tempo.

Ecco cosa sappiamo oggi grazie agli studi scientifici e perché aumentare l’apporto di fibre rappresenta uno dei cambiamenti più semplici ed efficaci per migliorare la salute del cuore.

Perché il colesterolo alto rappresenta un fattore di rischio

Il colesterolo è una sostanza indispensabile per il nostro organismo. Serve per produrre ormoni, vitamina D e membrane cellulari. Il problema nasce quando aumenta in particolare il colesterolo LDL, comunemente definito “colesterolo cattivo”.

Livelli elevati di LDL favoriscono la formazione delle placche aterosclerotiche all’interno delle arterie, aumentando nel tempo il rischio di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari.

Per questo motivo, oltre ai farmaci quando necessari, le linee guida internazionali raccomandano sempre di intervenire sullo stile di vita, partendo proprio dall’alimentazione.

Il ruolo delle fibre nella riduzione del colesterolo

Le fibre alimentari sono carboidrati che il nostro organismo non digerisce completamente. Arrivano quindi nell’intestino dove svolgono numerose funzioni benefiche.

Sono soprattutto le fibre solubili ad avere un effetto diretto sul colesterolo. Una volta ingerite assorbono acqua formando una sostanza gelatinosa che rallenta l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri e aiuta l’organismo a eliminare una maggiore quantità di acidi biliari.

Poiché gli acidi biliari vengono prodotti utilizzando il colesterolo presente nel sangue, il fegato è costretto a utilizzare più colesterolo LDL per sintetizzarne di nuovi. Il risultato è una graduale riduzione dei livelli circolanti.

Cosa dice la ricerca scientifica

Le prove scientifiche sono ormai numerose. Una revisione pubblicata su The Lancet, che ha analizzato centinaia di studi, ha evidenziato che un maggiore consumo di fibre è associato a una riduzione del colesterolo LDL e a un minor rischio di malattie cardiovascolari.

Anche una meta-analisi pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition ha confermato che aumentare l’assunzione di fibre solubili porta a una riduzione significativa del colesterolo LDL, con effetti che possono diventare ancora più evidenti se inseriti all’interno di una dieta equilibrata.

Secondo gli esperti della European Society of Cardiology e dell’American Heart Association, incrementare il consumo quotidiano di fibre rappresenta uno dei primi interventi nutrizionali consigliati alle persone con colesterolo elevato.

Non tutte le fibre sono uguali

Quando si parla di fibre è importante distinguere tra quelle insolubili e quelle solubili.

Le fibre insolubili sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’intestino perché aumentano il volume delle feci e favoriscono il transito intestinale.

Le fibre solubili, invece, sono quelle maggiormente coinvolte nel controllo del colesterolo e della glicemia. Tra le fonti migliori troviamo:

avena;

orzo;

legumi;

mele;

pere;

agrumi;

semi di lino;

semi di chia.

Consumare quotidianamente questi alimenti permette di aumentare naturalmente l’apporto di fibre senza ricorrere necessariamente agli integratori.

L’avena è davvero uno degli alimenti migliori?

Tra tutti gli alimenti ricchi di fibre, l’avena occupa un posto speciale.

Il motivo è la presenza del beta-glucano, una fibra solubile particolarmente studiata.

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) riconosce che l’assunzione quotidiana di circa 3 grammi di beta-glucani provenienti da avena o orzo contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue.

Una porzione di porridge a colazione oppure qualche cucchiaio di fiocchi d’avena nello yogurt possono rappresentare un modo semplice per iniziare la giornata con un alimento amico del cuore.

Anche il microbiota entra in gioco

Negli ultimi anni gli studi hanno evidenziato un altro aspetto molto interessante. Le fibre rappresentano il nutrimento principale del microbiota intestinale, cioè l’insieme dei miliardi di batteri che vivono nell’intestino.

Quando questi microrganismi fermentano le fibre producono acidi grassi a catena corta, sostanze che sembrano contribuire a migliorare il metabolismo dei lipidi, ridurre l’infiammazione cronica di basso grado e favorire una migliore salute cardiovascolare.

Questo significa che i benefici delle fibre non si limitano soltanto alla riduzione del colesterolo, ma coinvolgono numerosi meccanismi metabolici.

Quante fibre bisognerebbe assumere ogni giorno?

Molte persone ne consumano molte meno del necessario. Le raccomandazioni nutrizionali indicano generalmente un apporto di circa 25-30 grammi di fibre al giorno, quantità che spesso non viene raggiunta nelle diete occidentali.

Chi segue un’alimentazione ricca di prodotti raffinati, snack confezionati e pochi vegetali può arrivare ad assumere meno della metà della quantità consigliata.

Incrementare il consumo di verdure, frutta fresca, cereali integrali e legumi permette di raggiungere più facilmente il fabbisogno quotidiano.

Come aumentare le fibre senza stravolgere la dieta

Non è necessario rivoluzionare completamente il proprio menù. Anche piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza nel lungo periodo.

Sostituire il pane bianco con quello integrale, scegliere pasta integrale alcune volte alla settimana, aggiungere legumi alle insalate oppure consumare frutta fresca come spuntino sono strategie semplici che consentono di aumentare gradualmente l’apporto di fibre.

Gli esperti consigliano inoltre di aumentare il consumo in maniera progressiva, accompagnandolo sempre con un’adeguata idratazione. In questo modo si evitano fastidi intestinali come gonfiore o meteorismo, soprattutto nelle persone che assumono poche fibre abitualmente.

Le fibre da sole non bastano

Sebbene le fibre rappresentino uno strumento molto efficace, non possono essere considerate una soluzione unica. Il controllo del colesterolo dipende dall’insieme dello stile di vita.

Ridurre i grassi saturi presenti in salumi, carni lavorate e prodotti industriali, privilegiare l’olio extravergine d’oliva, consumare pesce azzurro, praticare attività fisica e mantenere un peso adeguato contribuiscono tutti alla salute cardiovascolare.

Le fibre diventano quindi uno dei tasselli di un approccio complessivo che trova nella dieta mediterranea uno dei modelli alimentari più studiati e raccomandati.

Chi assume farmaci deve continuare la terapia?

È importante ricordare che modificare l’alimentazione non significa interrompere eventuali cure farmacologiche. Le persone che assumono statine o altri farmaci ipocolesterolemizzanti devono sempre seguire le indicazioni del proprio medico.

L’aumento delle fibre può rappresentare un valido complemento alla terapia, ma non sostituisce i trattamenti prescritti quando il rischio cardiovascolare è elevato.