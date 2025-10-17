Nelle ultime 24 ore l’Italia è stata scossa da tre gravi incidenti sul lavoro, che hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri e negli stabilimenti. A Roma, un operaio è morto schiacciato da un macchinario in uno stabilimento di elettronica sulla via Tiburtina, mentre un collega è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. A Napoli, a Cicciano, ieri pomeriggio un operaio di 66 anni è caduto da un muro alto circa tre metri in un cantiere di via Benevento. L’uomo, inizialmente ricoverato a Nola, è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove si trova in prognosi riservata. Anche qui le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente. Sul litorale viterbese, a Montalto di Castro, un giovane operaio di circa 30 anni è rimasto folgorato mentre effettuava collegamenti su una cabina elettrica di un campo fotovoltaico. Trasportato all’ospedale di Tarquinia, è ricoverato e sotto osservazione. Proprio oggi, in questo clima di dolore e preoccupazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro: “Oggi abbiamo consegnato Stelle alla memoria, ai familiari di Angelo Catania, Maurizio Curti, Loris Nadali, caduti sul lavoro. Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita. Angelo, Maurizio, Loris, oggi dovrebbero essere qui, con noi”.