Stava facendo le pulizie in casa quando ha deciso di buttare via un libro, senza accorgersi nell’immediato che al suo interno aveva nascosto mille euro. L’episodio si è verificato nel comune di Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Protagonista della disavventura un’anziana signora, che dopo aver realizzato l’errore compiuto, si è recata al centro di raccolta rifiuti della zona, sperando che fosse ancora possibile rintracciare il materiale appena eliminato.

I soldi recuperati dai netturbini

La sua richiesta d’aiuto non è passata inascoltata. Allertato il personale della struttura, subito è partita la ricerca tra i volumi e i materiali destinati allo smaltimento. La tempestività della segnalazione e la collaborazione degli operatori si sono rivelate decisive per il buon esito della vicenda. Il volume è stato individuato prima che venisse definitivamente distrutto o compattato. Una volta recuperato, anche le banconote sono riemerse, ancora perfettamente conservate. I soldi sono stati sono stati riconsegnati all’anziana.