Anziana fa le pulizie in casa e getta per errore un libro con mille euro dentro, netturbini lo recuperano
Stava facendo le pulizie in casa quando ha deciso di buttare via un libro, senza accorgersi nell’immediato che al suo interno aveva nascosto mille euro. L’episodio si è verificato nel comune di Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino. Protagonista della disavventura un’anziana signora, che dopo aver realizzato l’errore compiuto, si è recata al centro di raccolta rifiuti della zona, sperando che fosse ancora possibile rintracciare il materiale appena eliminato.
I soldi recuperati dai netturbini
La sua richiesta d’aiuto non è passata inascoltata. Allertato il personale della struttura, subito è partita la ricerca tra i volumi e i materiali destinati allo smaltimento. La tempestività della segnalazione e la collaborazione degli operatori si sono rivelate decisive per il buon esito della vicenda. Il volume è stato individuato prima che venisse definitivamente distrutto o compattato. Una volta recuperato, anche le banconote sono riemerse, ancora perfettamente conservate. I soldi sono stati sono stati riconsegnati all’anziana.