Una donna di 75 anni è morta ieri mattina a Orzinuovi, nel Bresciano, in seguito all’incendio scoppiato all’interno della sua casa. In base alle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella camera da letto e l’origine del rogo sarebbe riconducibile con ogni probabilità a una sigaretta rimasta accesa.

La vittima dell’incidente, paralizzata da anni e costretta a muoversi su una sedia a rotelle, non avrebbe avuto la possibilità di mettersi in salvo. I soccorritori ipotizzano che la 75enne abbia anche tentato di spostarsi, finendo per cadere dal suo letto. Il corpo è stato trovato a terra con gravi ustioni alla schiena. A causare la morte sarebbero stati i fumi tossici sprigionati dalla combustione. L’allarme è scattato in mattinata, all’arrivo della badante per il consueto turno di assistenza.