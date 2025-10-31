Un episodio di giustizia sommaria, di giustizia fai da te, sarà giudicato in un tribunale: un uomo, un 77enne di Falconara, reo di aver baciato una ragazzina di 12 anni sotto il portone di casa, è stato brutalmente pestato per vendetta e punizione da due uomini legati alla stessa bambina (cioè l’ex marito della madre e il compagno dell’epoca).

La violenza privata prima della condanna

L’anziano è stato già condannato, proprio a causa di quel bacio: con il patteggiamento gli erano stati comminati due anni per violenza sessuale. Ma la giustizia del circolo parentale è stata immediata e violentissima. L’uomo, convocato con un falso pretestoall’indirizzo del bacio, un palazzo dove possiede diversi appartamenti, è caduto nella trappola dei due “difensori” della ragazzina.

La testimonianza dell’anziano è drammatica. “Come sono arrivato, mi è stato detto: i bambini e i cani non si toccano. Poi le botte, ho preso colpi a sinistra e a destra. Mi sono saltati addosso, non ho avuto neanche il tempo di reagire. A un certo punto ho visto tutto blu. Per fortuna sono arrivati gli agenti della polizia locale”.

Diverse fratture al volto, vista e udito compromessi, l’uomo si è presentato in aula per denunciare gli aggressori e costituirsi parte civile. L’udienza – apprendiamo da Leggo.it – è stata rinviata al 5 febbraio.