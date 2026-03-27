Un uomo di 68 anni è stato ferito gravemente durante una rapina mentre aspettava la figlia che rientrava dal lavoro a Roma, in via di Tor Cervara, zona sotto osservazione per spaccio. Per l’aggressione è stato arrestato un 38enne originario del Mali, portato a Regina Coeli con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali.

“Mi ha intimato di consegnare tutto ciò che avevo. Ho provato a oppormi e mi ha colpito con pugni e calci, trascinandomi a terra”, ha raccontato la vittima. Il rapinatore gli ha portato via il borsello con documenti e telefono cellulare. Trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I, l’uomo ha riportato trauma cranico, fratture facciali, una frattura scomposta del femore e contusioni alla caviglia; sarà sottoposto a intervento chirurgico con prognosi iniziale di quaranta giorni.

Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un tentativo di fuga pericoloso: “Ha scavalcato recinzioni e si è lanciato fra le auto in corsa, mettendo a rischio la vita sua e di altri”, riferiscono gli agenti del V Distretto Prenestino. Convalidato il fermo dalla giudice Emanuela Attura, il 38enne è ora in carcere, con l’accusa di rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Gli inquirenti hanno rilevato un alto rischio di fuga e reiterazione del reato, anche per l’assenza di una stabile dimora e precedenti penali.