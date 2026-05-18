Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato i membri di spicco del suo team per la sicurezza nazionale per discutere le prossime mosse della guerra. A rivelarlo è la CNN, citando alcune fonti. All’incontro, avvenuto nel golf club di Trump in Virginia, hanno partecipato il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliff, e l’inviato speciale Steve Witkoff.

“Il tempo stringe”

“L’Iran deve muoversi, il tempo stringe”, ha scritto il tycoon su Truth, pubblicando anche la foto di una mappa del Medioriente su cui è stata sovrapposta una bandiera americana con una serie di frecce che indicano l’Iran. In un’altra immagine, intitolata “Forza spaziale” e pubblicata su Truth, si vede Trump mentre preme un pulsante rosso per dare il via a una serie di attacchi da parte della forza spaziale degli Stati Uniti. “Vogliamo ancora raggiungere un accordo. Dovranno arrivarci, altrimenti subiranno un duro colpo, e loro non lo vogliono”, ha affermato Trump, che poi ha minacciato: “Faranno meglio a darsi una mossa, altrimenti non resterà loro più nulla”.