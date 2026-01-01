Un uomo dello Stato americano della Georgia e il suo cane sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco pochi giorni prima di Natale da un altro proprietario di animali domestici, sotto gli occhi della moglie della vittima. Terry Loden, 70 anni, stava passeggiando in un parco pubblico a Gainesville quando il suo cane, Jesse, si è azzuffato con un altro cane presente al Simpson Park, dove gli animali sono ammessi, ma se muniti di museruola. Non è chiaro se uno dei due ne fosse privo.

La situazione è precipitata drasticamente quando il proprietario del secondo cane, Todd Alexander Stalcup, 52 anni, avrebbe estratto una pistola e sparato all’animale domestico di Loden. Stlacup avrebbe poi sparato allo stesso Loden al fianco destro, mentre sua moglie, Cheryle, si precipitava a salvarlo, invano. “L’uomo ha sparato al mio cane e Terry si è alzato e ha detto: ‘Amico, cosa stai facendo?’ E lui gli ha sparato”, ha ricordato Cheryle. “Mi ha guardato e ha detto: ‘Ti amo. Me ne vado’. Io ho detto: ‘No, non te ne vai'”. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.