Un episodio decisamente insolito ha sorpreso i cittadini di Reggio Emilia, dove un uomo ha dato spettacolo in pieno giorno lungo una delle vie principali.

Momenti di incredulità in viale dei Mille, a Reggio Emilia, dove numerosi passanti si sono trovati davanti a una scena fuori dall’ordinario: un uomo correva completamente nudo lungo la strada. La situazione ha attirato immediatamente l’attenzione di automobilisti, pedoni e passeggeri degli autobus, molti dei quali hanno iniziato a riprendere la scena con i propri telefoni cellulari.

Reggio Emilia, uno straniero💩🔥🖕 completamente nudo ha seminato il panico lungo la circonvallazione, salendo sulle auto e bloccando gli automobilisti. pic.twitter.com/jTzUHHIHvB — Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) March 25, 2026

Nei video, rapidamente diffusi sui social, si vede l’uomo alternare tratti di corsa a momenti di camminata, fino ad assumere comportamenti ancora più insoliti, come sdraiarsi sui tetti delle auto parcheggiate lungo la via. Un comportamento che ha generato stupore ma anche preoccupazione tra i presenti.

La corsa si è conclusa in viale Umberto I, dove è intervenuta una pattuglia della polizia. Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo e a riportare la situazione alla normalità, ponendo fine a un episodio tanto bizzarro quanto inaspettato nel cuore della città.