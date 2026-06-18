Una vasta massa d’aria subtropicale proveniente dall’Algeria è pronta a investire gran parte dell’Europa centro-meridionale e, in particolare, l’Italia. L’anticiclone africano si sta infatti rafforzando sul Mediterraneo, determinando una fase di tempo stabile e temperature ben superiori alle medie del periodo.

Secondo gli esperti, questa ondata di calore accompagnerà gran parte della seconda metà di giugno, con il picco atteso in coincidenza con il solstizio d’estate. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle grandi aree urbane, dove l’afa contribuirà ad aumentare il disagio fisico.

Temporali sulle montagne e allerta caldo in diverse città

Nonostante il dominio dell’alta pressione, il forte riscaldamento dell’atmosfera favorirà la formazione di temporali pomeridiani sulle zone montuose. I fenomeni più intensi sono attesi sulle Alpi occidentali, in particolare tra il Piemonte e le Alpi Marittime, dove non si escludono grandinate e raffiche di vento.

Per la giornata del 18 giugno il Ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Livello di attenzione giallo invece per altre dodici città, tra cui Milano, Roma, Napoli e Venezia.

Fine settimana rovente con temperature fino a 39 gradi

Tra sabato e domenica l’anticiclone raggiungerà la sua massima intensità. I temporali saranno sempre più isolati e confinati alle aree montane, mentre sul resto del Paese prevarranno sole e caldo intenso.

Le temperature massime potrebbero toccare i 39 gradi a Bologna e Firenze, i 38 gradi a Roma e i 37 gradi a Milano e in gran parte della Pianura Padana. Valori molto elevati sono previsti anche nelle aree interne di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna. Particolarmente significativo il dato dello zero termico, che potrebbe raggiungere i 4.400 metri di quota, un valore eccezionale per il periodo.

Notti tropicali e possibile tregua la prossima settimana

A preoccupare maggiormente saranno però le temperature notturne. Nei principali centri urbani italiani le minime potrebbero restare stabilmente sopra i 25 gradi, dando vita alle cosiddette notti tropicali o addirittura super tropicali.

L’assenza di un vero ricambio d’aria renderà difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto. I temporali di calore sulle montagne non saranno infatti sufficienti a rinfrescare l’atmosfera nelle pianure e nelle città.

Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, una possibile attenuazione del caldo potrebbe arrivare soltanto verso la metà della prossima settimana, grazie al passaggio di una perturbazione in grado di riportare temporaneamente temporali più diffusi e temperature leggermente più contenute.