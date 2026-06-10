Si chiama Eva Statiella ed è la prima assessora comunale creata con l’intelligenza artificiale. Succede ad Acqui Terme (Alessandria), città termale che diventa la capofila di un esperimento “per comprendere meglio cosa potrà succedere quando queste entità avranno concretamente una parte attiva e decisionale”. L’iniziativa arriva direttamente dal sindaco, Danilo Rapetti, secondo il quale nel prossimo rimpasto di giunta l'”assessore virtuale” avrà (non casualmente) le deleghe all’Intelligenza artificiale, alla Transizione digitale e all’Umanizzazione (in questo caso con un riferimento all’enciclica di papa Leone ‘Magnifica Humanitas’). La nomina è attesa per fine giugno.

La scelta del nome ha un’origine precisa: “Eva è la prima donna – spiega Rapelli – mentre Statiella richiama ‘Aquae Statiellae’ (nome della città in epoca romana con richiamo ai Liguri Statielli, ndr). Un omaggio alla storia con questo futuro che nasce dal passato”. Rapelli vuole lanciare anche un sindaco “avatar”, che “risponderà a cittadini, turisti o a chi vorrà fare domande sugli uffici, sulle necessità, sulle proposte per la città”. “Lo metterò – precisa – sui miei social personali”.

“Di fronte ai computer – spiega il primo cittadino – siederanno intelligenze artificiali. I compiti ripetitivi, che portano via tempo ma non danno costrutto, saranno compiuti in back office. Non licenziamo nessuno, ma rendiamo più creativo il lavoro delle persone. I dipendenti avranno più tempo per formarsi, incontrare, studiare le pratiche più complesse. Le altre saranno gestite dalla AI e riguardando l’urbanistica, l’aspetto amministrativo della Polizia Locale, l’anagrafe, lo stato civile. Uomini e donne, invece, potranno ascoltare umanamente, non solo professionalmente”.