Artemisia Gentileschi da record alle aste di New York: la National Gallery ha pagato 5,69 milioni di dollari per un raro autoritratto dell’artista raffigurata nei panni di Santa Caterina d’Alessandria.

Nei panni di Santa Caterina d’Alessandria

La vendita da Christie’s ha raddoppiato le stime di partenza e superato il precedente primato all’asta per un quadro della Gentileschi stabilito nel 2019 da Artcurial a Parigi per una Lucrezia pagata 5,25 milioni di dollari.

Il quadro passato oggi di mano è uno di cinque autoritratti di Artemisia, tre dei quali sono in musei. Sarebbe il primo della serie, dipinto a Firenze quando la figlia di Orazio Gentileschi aveva appena vent’anni.

L’asta ha coinciso con l’annuncio che la National Gallery di Washington ha acquistato un altro dipinto importante di Artemisia, Maria Maddalena in estasi.