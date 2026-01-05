Un assalto a un portavalori si è verificato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Ortona, in provincia di Chieti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le pattuglie del Coa della Polizia Stradale di Pescara, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. I malviventi avrebbero cosparso la carreggiata di chiodi e fumogeni, dando alle fiamme almeno due mezzi per ostacolare i soccorsi. Al momento non è noto l’ammontare del bottino né se siano state utilizzate armi durante l’azione.