A molti automobilisti è capitato, almeno una volta, di arrivare al casello autostradale e trovarsi in difficoltà. Può succedere di imboccare per errore la corsia del telepedaggio senza disporre del dispositivo, oppure di incontrare un malfunzionamento della sbarra o del sistema di pagamento.

In questi casi, la situazione può generare confusione e portare alcuni conducenti a considerare una manovra apparentemente semplice: la retromarcia per tornare indietro e cambiare corsia. Tuttavia, si tratta di un comportamento estremamente pericoloso, soprattutto in un’area caratterizzata da traffico intenso e veicoli in rapido movimento, come quella di un casello autostradale.

Il divieto previsto dal Codice della Strada

Il Codice della Strada italiano è molto chiaro in merito. L’articolo 176 disciplina la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, vietando esplicitamente la retromarcia, anche nelle corsie di emergenza. L’unica eccezione riguarda le manovre strettamente necessarie nelle aree di servizio o parcheggio.

La giurisprudenza, inclusa la Corte di Cassazione, ha più volte ribadito che anche le aree dei caselli sono da considerarsi parte integrante del tratto autostradale, quindi soggette allo stesso divieto. Non sono previste deroghe per piccoli spostamenti o correzioni di percorso. Le uniche eccezioni riguardano i veicoli di emergenza in servizio, come polizia, ambulanze e vigili del fuoco, purché operino con dispositivi luminosi attivi.

Sanzioni e comportamento corretto

Le conseguenze per chi effettua la retromarcia al casello sono particolarmente severe. Le sanzioni amministrative vanno da circa 430 euro fino a 1.731 euro, con un aumento previsto nelle ore notturne. Inoltre, è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e, nei casi più gravi, anche la sospensione temporanea del documento.

Per evitare rischi e sanzioni, la procedura corretta in caso di errore è fermarsi in sicurezza e utilizzare il pulsante di assistenza presente sulla colonnina del casello. In questo modo si viene messi in contatto con un operatore che può intervenire da remoto per risolvere il problema e consentire il passaggio in sicurezza.