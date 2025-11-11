Giornata triste alle Atp Finals, il torneo internazionale di tennis che si gioca in questi giorni a Torino. Ben due persone presenti all’evento sono morte in circostanze simili, un malore fatale per cui anche il pronto intervento dei sanitri non ha potuto scongiurare il tragico esito.

Al Fan Village e sugli spalti dell’Inalpi Arena

Un uomo di 70 anni si è accasciato mentre si trovava al Fan Village di piazza d’Armi: è stato stroncato da un arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo sul posto, la corsa alle Molinette in ambulanza, il ricovero in codice rosso: tutto inutile, non ce l’ha fatta.

Scena analoga sugli spalti dell’Inalpi Arena. Un uomo di 78 anni stava assistendo al match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Un malore lo ha colto all’improvviso, anche qui non c’è stato niente da fare nonostante i disperati tentativi di rianimarlo sul posto e poi alle Molinette.