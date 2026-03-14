Un attacco con drone ha colpito nella notte l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, nel cuore della capitale irachena, causando la morte di due persone e facendo temere una nuova escalation nella regione. A riferirlo sono fonti della sicurezza irachena, mentre un giornalista dell’Agence France Presse ha visto levarsi una densa colonna di fumo nero dal complesso diplomatico dopo una serie di forti esplosioni udite in città.

Secondo un alto responsabile della sicurezza, il velivolo senza pilota ha preso di mira l’area dell’ambasciata, una delle strutture più protette della capitale. Un secondo funzionario ha confermato che l’attacco è avvenuto nella notte ed è stato preceduto da diverse detonazioni. Il bilancio provvisorio parla di due vittime, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla loro identità.

L’ambasciata statunitense in Iraq non ha rilasciato commenti immediati sull’accaduto. L’episodio arriva in un momento di forte tensione regionale: si tratta infatti del secondo attacco contro la sede diplomatica Usa dall’inizio dei raid statunitensi e israeliani contro l’Iran alla fine di febbraio.

Poco prima, altri due raid a Baghdad avevano colpito il gruppo filo-iraniano Kataeb Hezbollah, uccidendo due suoi membri, tra cui un “elemento chiave”, secondo fonti della sicurezza.