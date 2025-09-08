“Benediciamo l’azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell’occupazione”. Lo scrive Hamas su Telegram celebrando l’attentato a Gerusalemme che stamattina ha provocato la morte di sei civili israeliani.

Hamas benedice “l’azione eroica”

Una dozzina i feriti. I due terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco all’altezza del Ramot Junction, nella zona nord della città.

I due attentatori sono stati neutralizzati e uccisi da un soldato che serve come comandante di squadra nella brigata Hashmonaim (Asmonea), la formazione composta da soldati haredi (ultraortodossi) combattenti.

Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu arrivato sul posto dell’attentato. L’unità è stata creata per integrare giovani della comunità ultraortodossa nell’Idf, in un contesto di forte dibattito: gran parte degli ultraortodossi si oppongono al servizio militare obbligatorio, suscitando tensioni con il resto della popolazione che vi è chiamata regolarmente.

Lo stesso Nenyahu si sarebbe dovuto presentare stamani nel processo per corruzione intentato a suo carico. Appresa la notizia il primo ministro ha rinviato la testimonianza.

L’attentato oviamente esacerba oltre ogni limite una crisi già devastante. “Siamo impegnati in una feroce guerra contro il terrorismo su più fronti”, ha dichiarato Netanyahu giunto sul luogo dell’attentato .

Smotrich: “La Anp deve scomparire”

Ma i falchi del governo si spingono ancora più in là. Il ministro israeliano di ultradestra Bezalel Smotrich chiede lo smantellamento dell’Autorità nazionale palestinese.

“Lo Stato di Israele non può accettare una Anp che cresce ed educa i propri figli per uccidere gli ebrei”, scrive su X, “l’Autorità nazionale palestinese deve scomparire dalla mappa e i villaggi da cui provengono i terroristi dovrebbero assomigliare a Rafah e Beit Hanoun” (le città di Gaza ridotte in macerie nella guerra).

I due terroristi uccisi dopo aver aperto il fuoco su due autobus all’incrocio Ramot a Gerusalemme nord erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna.

“Siamo in un’operazione di inseguimento e accerchiamento dei villaggi da cui provenivano i terroristi. Raggiungeremo tutti coloro che li hanno aiutati, chi li ha mandati”, ha promesso Netanyahu.